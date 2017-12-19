Форум регионов Беларуси и России в 2018 году планируют финансировать из союзного бюджета

16 Декабря 2017 15:02

Об этом сегодня сообщили журналистам на 53-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая проходит в эти минуты в Брянске. Бюджет предварительно составляет почти 7 миллиардов российских рублей. Часть средств пойдет на реализацию новых союзных программ.

На сессии парламентарии обсудили сближение законодательств двух стран. Это необходимо для обеспечения равных прав граждан Беларуси и России. Поднимали вопрос о взаимном признании виз. Документ должен быть подписан к концу этого года. Также сегодня подписано соглашение о создании совместного предприятия по производству велосипедов. Завод планируют построить в Беларуси.