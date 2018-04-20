Эксклюзивное интервью Президента Республики Молдова Игоря Додона

20 Апреля 2018 21:00

Эта неделя проходила под знаком белорусско-молдавских переговоров. Накануне в Кишиневе состоялось сразу несколько раундов переговоров и бизнес-форум. На встречах с руководством страны Президент Александр Лукашенко дал понять главное – закрытых тем нет, ничто сегодня не мешает сотрудничеству. Общий интерес – в продвижении взаимовыгодной торговли. Предложения белорусской стороны - развивать создание совместных производств (несколько таких уже есть в Молдове). Но и, конечно, прибавлять за счет новых совместных проектов, не только в промышленности. Беларусь готова делать свой вклад в модернизацию коммунальной сферы и инфраструктуры этой страны, а также сельского хозяйства. Решено, например, построить молочно-товарный комплекс по белорусскому образцу. Готовы помочь Молдове и с подготовкой специалистов для предприятий. По словам Александра Лукашенко, это самый важный гуманитарный проект для государств. Приверженность сотрудничеству и дружеское расположение лидеры стран демонстрировали не только в стенах официальных кабинетов, но и на поле. Как раз сейчас горячее время для аграриев - стартовала посевная кампания. Вместе президенты двух стран засеяли кукурузное поле. И работали на наших тракторах. Как Игорь Додон оценивает технику? И почему он хочет, чтобы Молдова была похожа на Беларусь? Эти вопросы наш политический обозреватель Ольга Макей задала президенту республики по итогам переговорного марафона. Эксклюзив Агентства теленовостей (видео).