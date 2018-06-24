Эксклюзивное интервью еврокомиссара Хана

Рост экономического благосостояния в странах-соседях Евросоюза выгоден всем сторонам. Что же касается барьеров, в частности, в торговле, то, как отметил Министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей, "мы находимся в диалоге для решения этого вопроса".

О диалоге и сотрудничестве с Беларусью в рамках "Восточного партнерства", о том самом практическом результате (и дорожающем при этом шенгене) наш корреспондент Анатолий Липецкий расспросил еврокомиссара Хана. Эксклюзив "Главного эфира" прямо сейчас.

Господин Хан, спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Во время вашего предыдущего визита вы заявили, что Беларусь сыграла очень важную роль в рамках "Восточного партнерства" и теперь может только улучшать свое положение в нем. Как сейчас обстоят дела?

То, что я сказал пару месяцев назад, сегодня справедливо более чем когда-либо. Беларусь может играть и играет очень важную роль в "Восточном партнерстве", поскольку она очень серьезно относится к этому формату сотрудничества. Это важно уже само по себе. Кроме того, такое отношение убеждает других в полезности данного формата взаимодействия.

Вопрос о модернизации. Проект "Восточное партнерство" идет по пути модернизации - теперь он ориентирован на четкий результат. Не могли бы Вы разъяснить подробнее, что есть этот четкий результат?

В 2015 году были сделаны некоторые шаги. Мы пересмотрели нашу концепцию политики соседства. Одним из ключевых изменений, которое мы уже осуществили, является индивидуальный подход. Необходимо уважать различные интересы, возможности и выбор наших соседей относительно взаимодействия с Европейским союзом и формата отношений с нами. В результате мы стали придерживаться более прагматичного подхода.

Именно поэтому на последнем саммите "Восточного партнерства", состоявшемся в Брюсселе, мы определили известные 20 задач к 2020 году, которые представляют собой очень конкретные действия, например, в области взаимосвязанности, сопряжения автомобильных трасс в регионе с автотрассами в Европейском союзе. То же самое касается железных дорог. Одним из очень важных результатов заседания в Минске министров, отвечающих за цифровую экономику, стало решение разработать до конца этого года дорожную карту, которая предусматривала бы в качестве первого шага заключение регионального соглашения, касающегося как минимум снижения тарифов на роуминг. Вторым шагом может стать разработка подобного соглашения с Европейским союзом. Это непростая задача, поскольку нужно найти компромисс между интересами клиентов и операторов, а компании на этом рынке ориентированы на прибыль. Но если мы стремимся расширить возможности, снижение стоимости услуг связи - один из способов сближения людей.

Инвестирование в молодежь - еще один из путей достижения этих 20 конкретных задач. Скоро мы откроем первую европейскую школу в Тбилиси, в которой могут и будут учиться ученики и студенты из Беларуси. И если этот пилотный проект будет успешным, а я глубоко убежден в этом, что так и будет, мы можем его продублировать в других странах и столицах. Поэтому я могу сказать, что ожидается много конкретных действий. Среди них предоставление малым и средним предприятиям доступа к кредитам в местной валюте за счет финансовых средств Европейского союза. Такое кредитование имеет большое значение, поскольку оно расширит возможности малых и средних предприятий для получения финансовой помощи для своей деятельности. И если говорить об объемах экспорта из стран "Восточного партнерства" в Европейский союз, можно констатировать, что достигнут значительный прогресс. Например, экспорт Беларуси в ЕС увеличился в 2017 году, насколько я знаю, на более чем 20 % по сравнению с предыдущим годом.

Беларусь и Минск, в частности, регулярно принимают важные международные политические форумы. Это и сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и мероприятия в рамках Центрально-Европейской инициативы, в мае прошел представительный минский диалог. Эксперты и политики неустанно подчеркивают вклад Беларуси в обеспечение безопасности. Мы надежный и безопасный сосед. Не кажется ли Вам, что повышение до 80 евро стоимости шенгенской визы противоречит соседскому тренду?

Сначала я хотел бы подчеркнуть, что Минск - действительно отличное место для проведения конференций. Видимо, здесь царит положительная атмосфера, иначе Минск не избирали бы все время в качестве площадки для проведения конференций. Примите мои поздравления. Такая работа, безусловно, продолжится.

Что касается соглашений об упрощении визового режима и всего, что с этим связано, я не хочу вмешиваться в продолжающиеся переговоры, но я могу сказать уже сейчас: Европейский союз не рассматривает визовое администрирование как источник дохода. Мы не намереваемся зарабатывать на чем-либо, связанном с визовым администрированием.