18 Декабря 2017 21:14

До выборов в местные Советы депутатов в Беларуси осталось ровно 2 месяца.

На регистрацию инициативных групп в Могилевской области подано свыше 4 тысяч заявлений. Более половины из них - в сельской местности. Наибольшую активность проявили представители Коммунистической и Объединенной гражданской партий. Сбор подписей идет и во время пикетов на улицах.

Сбор подписей в поддержку будущих кандидатов инициативные группы могут проводить и во время обхода избирателей. Участники обязаны предъявить удостоверение и паспорт.

Для проведения выборов по стране образовано 5 869 участков для голосования. Больше всего - в Гомельской и Минской областях. Информацию на своем сайте разместил Центризбирком.