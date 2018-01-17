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Политика
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Дипломаты из США выразили желание участвовать в мониторинге местных выборов в Беларуси
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17 Января 2018 07:16

Дипломаты из США выразили желание участвовать в мониторинге местных выборов в Беларуси

Как правило, международные наблюдатели на местные выборы обычно не приглашаются. Но иностранные дипломаты, аккредитованные в нашей стране, могут вести краткосрочное наблюдение. Что касается финансирования, расходы на проведение местных выборов сократятся на 10 процентов. Напомним, голосование в Беларуси состоится 18 февраля, досрочное стартует с 13. А уже завтра кандидаты могут приступать к агитации - выступать в СМИ, проводить митинги и пикеты, знакомить избирателей со своими программами.

  

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