16 Декабря 2017 21:00

Бюджет Союзного государства, соглашение о взаимном признании виз, равные права для граждан Беларуси и России. Десятки вопросов Союзного государства обсудили сегодня на 53-й сессии Парламентского собрания в Брянске. На какие союзные программы пойдут бюджетные средства? Как сблизить законодательства двух стран? И почему белорусский "МотоВело" и российский "ВелоМоторс" решили объединиться. Подробности в репортаже Дарьи Белоусовой-Петровской.

53-ю сессию Парламентского собрания Беларуси и России решили провести в Брянске неслучайно. Во-первых, Брянская область - это регион, который граничит с Беларусью. До Гомеля всего несколько часов на машине. Во-вторых, здесь реализуется очень много совместных белорусско-российских проектов. В основном это производства сельскохозяйственной и дорожной техники. В планах еще один проект - велопроизводство.

Завод в Жуковке, в Брянской области, самое крупное и единственное предприятие в России по производству велосипедов. Начинали в 2008 с голых стен и полной разрухи. А сегодня с конвейера сходит 1 миллион 700 велосипедов в год. В одном месте проходит полный цикл сборки - от разработки новых моделей до выпуска их в продажу.

Но сейчас каждый второй велосипед и в России, и в Беларуси - иностранного производства. И чтобы защитить свой рынок, два завода - белорусский "МотоВело" и российский "ВелоМоторс" - решили объединиться.

Новый завод планируют построить в Беларуси.

Сегодня в Брянске на 53 сессии Парламентского собрания подписано соглашение о создании совместного предприятия.

Сегодня парламентарии обсудили еще одну важную тему - финансы. На сессии был согласован союзный бюджет на 2018 год. А это почти 7 миллиардов российских рублей. Часть средств пойдет на реализацию новых союзных программ.

Поднимали вопросы экономики. Сегодня производители и бизнесмены двух стран просят равные условия для работы. А для этого необходимо ликвидировать бюрократию и усовершенствовать законодательство Союзного государства.

Парламентарии обсудили взаимное признание виз. Документ должен быть подписан к концу этого года. Также сегодня было принято решение сформировать при Парламентском собрании молодежную палату. Туда войдут представители молодежных парламентов, молодежных отделений политических партий и молодежные движения двух стран.