Белорусские инициативы по развитию цифровой экономики включили в состав Берлинской декларации на 27-й сессии ПА ОБСЕ. Наш проект сегодня был поддержан единогласно. Принимать итоговый документ планируют завтра на заключительном заседании. Проект будет содействовать экономическому росту на пространстве ОБСЕ. Беларусь предложила особое внимание уделить переходу и адаптации общества к цифровой экономике, гармонизации стандартов, преодолению барьеров, цифровизации международной торговли. Белорусские парламентарии не раз отмечали необходимость налаживания взаимодействия между Востоком и Западом.

Парламентская ассамблея ОБСЕ объединяет 57 государств Европы, Азии и Северной Америки. Беларусь - активный участник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Нынешний представительный форум проходит в Берлине. В прошлом году летнюю сессию ассамблеи принимал Минск.