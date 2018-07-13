Белорусские дипломаты со всего мира собрались в Минске на ежегодный семинар

Как эффективнее продать свою продукцию на внешних рынках, говорили сегодня и в МИД нашей страны. В Минске собрались белорусские дипломаты со всего мира. 5 дней руководители загранучреждений обсуждали ключевые вопросы совместной работы, проводили анализ выполнения поставленных Главой государства политических и экономических задач. Рабочая неделя выдалась весьма насыщенной - многочисленные деловые встречи, в том числе с министрами, депутатами, и руководителями предприятий. Об итогах ежегодного семинара - Ольга Давидович.

Семинар для руководителей загранучреждений проводится каждое лето. Между собой они называют его "учеба послов". Понятно, что все дипломаты люди опытные. Но в эти дни еще раз проговаривают те направления работы, которые сейчас особо важны для Беларуси. Тем более что площадка семинара - это уникальная возможность высказаться о существующих проблемах, продвинуть свои идеи, сверить часы с коллегами, наметить планы на будущее.

По сути, задачи для послов остались прежними - упор в своей работе делать на экономику. А сами дипломаты должны стать связующими звеньями и проводниками для бизнес-кругов. С этими установками руководители загранучреждений, похоже, справляются. За пять месяцев 2018-го Беларусь увеличила экспорт товаров и услуг (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) почти на 22% - до 16,7 млрд. долларов США.

Михаил Мятликов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Грузии: "Отношения развиваются динамично. На прошлой неделе произошла поставка в эксплуатацию 30 комбайнов производства "Гомсельмаш", которые сразу же были собраны нашими специалистами, были тут же отправлены на поля в Кахетии, где не только виноградники растут, но и 80% процентов зерновых там выращивается".

У Беларуси за рубежом - свыше 70 загранучрежедний. С учетом того, что работают послы часто и по совместительству - республика представлена в 177 странах мира. Естественно, в каждой из них - свои национальные особенности, которые дипломату необходимо учитывать, чтобы активнее заниматься реализацией экономических и гуманитарных проектов. Для этого в ходе семинара проводятся встречи с профильными ведомствами и организациями.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "В этом году побывали наши бизнес-делегации в Уругвае, Аргентине. Мы планируем сейчас визит в Мексику, планируем визит в Колумбию, где наши тоже могут быть интересы, особенно в машиностроительном секторе. Юго-Восточная Азия - там надо наращивать поставки нашей продовольственной продукции. Рынок Европейского союза очень сложный, туда не так легко попасть, но задачу такую надо ставить, потому что, получив сертификацию на рынке ЕС, мы открывает для себя в целом глобальный рынок".

Как увеличить экспорт белорусских продуктов в страны Евросоюза - тема отдельной дискуссии. Препятствия здесь два - тарифные меры (а именно - высокие пошлины, которые наши производители должны платить на ввоз) и вопросы сертификации. По мнению экспертов, для преодоления существующих барьеров необходима совместная работа государства, предприятий и соответствующих агентств.

Сейчас в ЕС экспортируют свои товары шесть белорусских производителей. Еще столько же подали заявки для получения права выхода на европейский рынок. В целом же доля ЕС в общем объеме поставок белорусских продуктов небольшая. В 2017-м отгружено продовольствия на 140 миллионов долларов. Основными импортерами стали соседние Польша, Литва, Латвия, а также Германия. К слову, в ФРГ экспорт пищевой продукции показывает отличную динамику: в 2018 году он уже прибавил 22 %.

Денис Сидоренко, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Германии: "Экспорт сельскохозяйственной пищевой продукции в страны ЕС не является ключевым для нашего общего экспорта в Германию. Примерно - 1-2,5%. Но в денежном выражении это достаточно внушительная сумма - в год - 20-30 миллионов долларов. Это 20% экспорта пищевой продукции в страны ЕС. Поэтому мы заинтересованы, чтобы эти поставки дальше наращивались".

Для белорусской экономики, зависимой от экспорта, важно диверсифицировать торговые рынки. Ориентиром здесь служит формула 3 по 30, то есть, когда на страны ЕАЭС, Евросоюза и "дальней дуги" приходится по 30% белорусского экспорта. Чтобы прийти к такому результату, нужно открывать Беларусь новым странам. Так, дипломатам - как главным пиарщикам республики за рубежом - было поручено продвигать наши основные проекты, в том числе Китайско-Белорусский индустриальный парк. Еще один важный вектор - выстраивание стратегических отношений со странами-партнерами. В идеале - экономика, торговля и дипломатия должны стать словами-синонимами.

Александр Гурьянов, посол Беларуси в Италии: "Многие наши западные коллеги говорят, что бизнес отдельно, политика отдельно. Но мы на примере Италии прочувствовали, что, когда политики дают правильный сигнал или по крайней мере не ставят условий, все развивается достаточно активно. С этой точки зрения Италия всегда была очень прагматичной. Мы никогда не останавливали контакты даже в сложные времена".

Это говорит о том, что европейские торговые партнеры уверены в нашей стране, видят потенциал и возможности для тесного сотрудничества. Надежность и профессионализм Беларусь демонстрирует и в организации масштабных международных мероприятий. Через год нашей стране предстоит принять крупнейший спортивный форум в своей истории - II Европейские игры. Теме их пиара за рубежом дипломаты уделили особое внимание. Как и туристическому потенциалу нашей страны. А вот о качестве белорусского образования потенциальные иностранные студенты будут узнавать из уст супруг руководителей загранучреждений - с образовательным потенциалом нашей страны они познакомились в главном педагогическом вузе Беларуси.