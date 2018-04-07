Беларусь выступает за выработку приемлемых для всех принципов сотрудничества в Европе

7 Апреля 2018 09:05

И готова на политическом и экспертном уровне содействовать их принятию. Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с министрами иностранных дел СНГ.

Первым практическим шагом станет запланированная на май в Минске экспертная конференция "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех". Также до конца года в Беларуси пройдут антитеррористическая конференция ОБСЕ и заседание Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Эти форматы диалога полностью укладываются в масштабную мирную инициативу белорусского лидера под условным названием "Хельсинки-2". Как известно первый Хельсинский процесс позволил Европе и миру относительно быстро и безболезненно выйти из холодной войны в конце прошлого века. Аналогичного результата от политиков ждут и сегодня. И официальный Минск готов стать площадкой и участником новой "разрядки".

Свои инициативы предложила Беларусь и в формате Содружества Независимых Государств. В частности, по актуальному сегодня "силовому блоку". "Так, к 2025 году должна быть создана объединенная система воздушно-космической обороны Содружества", - заявил Президент. Отреагировала Беларусь и на резонансные дела, связанные с возможным применением оружия массового поражения в Европе и Африке. До конца года официальный Минск намерен провести региональную встречу по выполнению Резолюции Совбеза Объединенных Наций о предотвращении распространения оружия массового уничтожения.