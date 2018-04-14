Беларусь выступает исключительно за мирные переговоры

14 Апреля 2018 21:03

В любом военно-политическом конфликте у Беларуси принципиальная позиция. Наша страна выступает исключительно за мирные переговоры. Для нас Сирия не чужая, это близкий друг на Ближнем Востоке. Плечом к плечу с Россией поддерживаем и в гуманитарном плане. А еще стараемся помочь тем, кого это война незаслуженно оставила сиротами - вернуть улыбку на их лица и подарить мирное детство. На оздоровление в Беларусь приезжают сирийские дети. Белорусская позиция звучит и в заявлении МИД. Мы решительно осуждаем удары, нанесенные по Сирии. И призываем все вовлеченные стороны немедленно прекратить применение военной силы и искать пути урегулирования конфликтов мирными средствами за столом переговоров.

"Применение запрещенных видов оружия массового поражения не должно оставаться без последствий.... Однако ответные шаги должны базироваться на однозначных и проверенных фактах.... и предприниматься в строгом соответствии с нормами международного права.... Ни один из этих критериев не был соблюден теми, кто сегодня нанес удар по Сирии", - говорится в заявлении МИД.

"Считаем, что всем членам Совета Безопасности ООН следует приложить максимальные усилия для выполнения возложенной на них международным сообществом задачи по восстановлению и поддержанию международного мира и безопасности", - отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве. И еще несколько слов об одном ударе трех расколотых политических групп, представляющих кабинеты Вашингтона, Лондона и Парижа, по Дамаску, Хомсе, Думе и многим другим городам и целому сирийскому народу - у Глеба Лаврова. Почему у нашего политического обозревателя стойкое чувство, что он уже видел такие же огни бомбежек в ночи? И где тот рубеж, шаг, за который он бы не хотел увидеть вовсе - в рубрике "Панорама за рубежом".

Рассказывает Глеб Лавров.