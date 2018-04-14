Беларусь решительно осуждает удары, нанесенные по территории Сирии

14 Апреля 2018 12:02

Об этом говорится в заявлении МИД нашей страны. Беларусь призывает все вовлеченные стороны немедленно прекратить применение военной силы и искать пути урегулирования конфликтов мирными средствами за столом переговоров.

"Применение запрещенных видов оружия массового поражения не должно оставаться без последствий. Однако ответные шаги должны базироваться на однозначных и проверенных фактах и предприниматься в строгом соответствии с нормами международного права. Ни один из этих критериев не был соблюден теми, кто сегодня нанес удар по Сирии", - говорится в заявлении МИД.

"Считаем, что всем членам Совета Безопасности ООН следует приложить максимальные усилия для выполнения возложенной на них международным сообществом задачи по восстановлению и поддержанию международного мира и безопасности", - отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.