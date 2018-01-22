Беларусь положительно оценивает работу Межпарламентской ассамблеи СНГ

22 Января 2018 19:01

В Минске в эти дни временно находится исполняющий должность генсека этой организации.

Сегодня о перспективах сотрудничества на межпарламентском уровне говорили в Совете Республики. Наибольший интерес представляет гармонизация законодательства и мониторинг избирательных процессов.

В этом году на пространстве Содружества - три большие политические электоральные кампании: выборы президентов России и Азербайджана и парламентские выборы в Молдове. В качестве наблюдателей участие планируют принять и белорусские депутаты.

Межпарламентская ассамблея СНГ планирует освоить новые форматы работы. Напомним, в октябре Президент Беларуси раскритиковал деятельность структуры и предложил, чтобы ассамблея взяла на себя контроль за выполнением совместных программ. Сегодня в Минске Сергей Антуфьев отметил, что критика была справедливой и конструктивной.

Сергей Антуфьев, временно исполняющий должность генсекретаря - руководителя секретариата совета МПА СНГ:

"Сегодня на пространстве СНГ действует достаточно много долгосрочных программ, таких как стратегия экономического развития СНГ до 2020 года, межгосударственная программа совместной борьбы с преступностью, где записаны разработчиками конкретные предложения. И если еще будет такой контроль действенный за выполнением этих программ, тогда будет меньше поводов говорить о том, что СНГ дает для государств-участников".

Диалог продолжился в Палате представителей Национального собрания на встрече с Владимиром Андрейченко. Стороны обсудили вопросы совершенствования деятельности государств - участников МПА СНГ. В программе визита - встреча с председателем ЦИК Лидией Ермошиной и Министром иностранных дел Владимиром Макеем.