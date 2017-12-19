Беларусь и Европа укрепят сотрудничество в судебной сфере

19 Декабря 2017 12:09

Об этом сегодня заявил руководитель директората по правам человека Совета Европы на международной конференции в Минске. Совет Европы работает в этом направлении уже достаточно давно во многих странах, включая проекты в России. По словам специалистов, введение института апелляции в уголовный процесс - это значительный прогресс в плане защиты прав человека.

Кристос Якумопулос, руководитель генерального директората по правам человека и верховенству права секретариата Совета Европы: "Это важная тема для справедливого судопроизводства и законного отправления правосудия. Поэтому мы надеемся, что представители судебной системы Беларуси примут самое активное участие в обсуждении. Мы планируем активизировать наше взаимодействие с судами разных уровней в Беларуси".

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси: "Если кассация предполагает пересмотр дела по документам, то апелляция - это конкретное рассмотрение уголовного дела с вызовом свидетелей, потерпевших, полным исследованием доказательств. Это революционный шаг".

Отметим, тема форума - "Апелляция в уголовном праве".