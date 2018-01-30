Главная>>Политика>>Беларусь и ЕС ведут переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии
Политика
RSS
Беларусь и ЕС ведут переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии
Скачать Поделиться

30 Января 2018 15:01

Беларусь и ЕС ведут переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии

Перспективы заключения соответствующего соглашения Йоханнес Хан обсудил с главой белорусского МИД. Владимир Макей отметил, что официальный Минск продолжит работать над тем, чтобы у белорусов было больше возможностей беспрепятственно посещать другие страны.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =