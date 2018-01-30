Беларусь и ЕС ведут переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии

30 Января 2018 15:01

Перспективы заключения соответствующего соглашения Йоханнес Хан обсудил с главой белорусского МИД. Владимир Макей отметил, что официальный Минск продолжит работать над тем, чтобы у белорусов было больше возможностей беспрепятственно посещать другие страны.