Беларусь и Азербайджан закрепили всестороннее сотрудничество на парламентском уровне

12 Октября 2017 15:05

Сегодня в Минске стороны подписали совместное заявление по расширению взаимодействия в торгово-экономической, культурной, научной, образовательной и иных областях. Планируется развивать межрегиональные связи. Кроме того, достигнута договоренность о создании научного фонда парламентских структур.