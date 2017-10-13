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Беларусь и Азербайджан закрепили всестороннее сотрудничество на парламентском уровне
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12 Октября 2017 15:05

Беларусь и Азербайджан закрепили всестороннее сотрудничество на парламентском уровне

Сегодня в Минске стороны подписали совместное заявление по расширению взаимодействия в торгово-экономической, культурной, научной, образовательной и иных областях. Планируется развивать межрегиональные связи. Кроме того, достигнута договоренность о создании научного фонда парламентских структур.

  

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