Беларусь активно и успешно работает на пути реализации 17 Целей устойчивого развития

19 Апреля 2018 07:03

К 2030 году мы вместе можем сделать мир лучше. Такое мнение высказала Наталья Канем, исполнительный директор фонда ООН в области народонаселения. В Стокгольме на форуме по гендерному равенству обсуждают и глобальный план по сохранению мира и стабильности на планете, который поддерживает наша страна. В Беларуси действует Национальный совет и координатор по достижению Целей устойчивого развития. Успехи нашей страны в Целях тысячелетия уже отмечены на уровне ООН: у нас самый низкий уровень материнской и младенческой смертности, высокий уровень образования. О самых важных пунктах для фонда ООН в области народонаселения мы спросили его руководителя Наталью Канем.

Форум по гендерному равенству в Стокгольме собрал около 600 политиков, представителей международных организаций, общественных деятелей и медиаперсон из более чем 100 стран. Спикеры из самых разных регионов в формате панелей, круглых столов обмениваются опытом, поднимают вопросы здравоохранения, образования и дискутируют на тему гендерного равенства, борьбы с дискриминацией по любому признаку. Подробный репортаж из Стокгольма смотрите в "Главном эфире" в это воскресенье.