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Александр Карлюкевич представил обновленный закон о СМИ
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19 Апреля 2018 17:03

Александр Карлюкевич представил обновленный закон о СМИ

Сегодня в парламенте обновленный закон о СМИ представил министр информации Александр Карлюкевич. Документ вносит правки в работу интернет-ресурсов. Всем сетевым СМИ вменяют добровольную регистрацию. Только при таком условии интернет-журналист получит статус профессионального корреспондента и наравне с другими будет нести ответственность за достоверность информации. Плюс, Мининформ выступает за идентификацию комментаторов в Интернете с помощью СМС.

  

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