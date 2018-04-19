Александр Карлюкевич представил обновленный закон о СМИ

19 Апреля 2018 17:03

Сегодня в парламенте обновленный закон о СМИ представил министр информации Александр Карлюкевич. Документ вносит правки в работу интернет-ресурсов. Всем сетевым СМИ вменяют добровольную регистрацию. Только при таком условии интернет-журналист получит статус профессионального корреспондента и наравне с другими будет нести ответственность за достоверность информации. Плюс, Мининформ выступает за идентификацию комментаторов в Интернете с помощью СМС.