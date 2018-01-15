Политика
14 Января 2018 21:15
А. Викторин: "Беларусь много делает для развития регионального сотрудничества"
"Главный эфир" решил узнать об отношении к белорусскому безвизу главы представительства Европейского Союза в нашей стране госпожи Андреа Викторин. Итак, наш безвиз и визы для нас, расширение взаимодействия с ЕС, и в чем заключается большой потенциал Беларуси. Откровенно о важном. Эксклюзивное интервью главы представительства ЕС в нашей стране Андреа Викторин (видео).
Другие новости
15.01.2018 07:04 / Политика Очередные выборы в Беларуси могут пройти в конце следующего года
14.01.2018 21:24 / Политика Свежие цифры в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" озвучила глава ЦИК
13.01.2018 21:05 / Политика В Беларуси продолжается кампания по выборам в местные Советы депутатов
12.01.2018 15:00 / Политика Почти 23 тысячи человек заявили о желании вступить в борьбу за депутатский мандат
12.01.2018 12:00 / Политика Кто продолжит борьбу за депутатский мандат, станет известно 18 января
12.01.2018 08:02 / Политика Кандидатами в депутаты на выборах в местные Советы в Беларуси выдвинуты 22 тысячи 700 человек
09.01.2018 15:15 / Политика В Минске создано около 700 избирательных участков
09.01.2018 15:04 / Политика В Беларуси сегодня началась регистрация кандидатов в депутаты местных Советов
09.01.2018 12:02 / Политика Посольство США в Минске расширяет визовые услуги
09.01.2018 07:03 / Политика В Беларуси начинается регистрация кандидатов в депутаты на выборах в местные Советы
08.01.2018 19:01 / Политика Избирательные комиссии в Беларуси завершили прием документов от кандидатов в депутаты
08.01.2018 18:01 / Политика Избирательные комиссии завершили прием документов от кандидатов в депутаты в местные Советы
08.01.2018 12:02 / Политика Сегодня последний день приема документов от кандидатов в депутаты в местные Советы
08.01.2018 07:10 / Политика Сегодня в Беларуси завершается выдвижение кандидатов в депутаты на местных выборах
03.01.2018 15:04 / Политика 118 наблюдателей за ходом выборов в местные Советы депутатов аккредитованы в Могилевском районе
03.01.2018 12:05 / Политика 8 января в Беларуси завершится выдвижение кандидатов в депутаты
31.12.2017 21:43 / Политика Макей & Лавров принимают в гостях министра иностранных дел Беларуси
31.12.2017 12:14 / Политика Завершается выдвижение кандидатур в участковые избиркомы на выборах депутатов местных Советов