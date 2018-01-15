А. Викторин: "Беларусь много делает для развития регионального сотрудничества"

14 Января 2018 21:15

"Главный эфир" решил узнать об отношении к белорусскому безвизу главы представительства Европейского Союза в нашей стране госпожи Андреа Викторин. Итак, наш безвиз и визы для нас, расширение взаимодействия с ЕС, и в чем заключается большой потенциал Беларуси. Откровенно о важном. Эксклюзивное интервью главы представительства ЕС в нашей стране Андреа Викторин (видео).