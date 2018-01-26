Международные контакты Палаты представителей в 2018-м значительно расширятся

28 Января 2018 21:18

2017-й стал результативным для белорусского парламента.

Работа шестого созыва Палаты представителей - в самом разгаре. Депутаты приняли ряд законов, которые направлены на развитие экономики, либерализацию бизнес-среды и раскрепощение деловой инициативы. А всего - около 80 законопроектов.

Приоритет этого года - вопросы экономического блока. Да и встречаясь с коллегами из других стран, депутаты должны содействовать не только политическому, но и экономическому диалогу. Ну и, конечно, быть ближе к людям, работая в округах. Особенно сейчас, когда в разгаре кампания по выборам в местные Советы. На это нацеливает Глава государства и спикера, и весь депутатский корпус.

Кстати, сейчас "страсти бурлят" не вокруг местных выборов, а вокруг двух других предстоящих электоральных гонок - президентской и парламентской в 2020-м. Так совпало, что по календарю – они почти одновременно. Общаясь с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, Президент четко дал понять: как только будет принято окончательное решение - "разводить" эти кампании или проводить совместно, об этом сразу сообщат. Цитата – "никого обманывать не намерены".

Что же касается международных контактов Палаты представителей, то в 2018-м география двусторонних связей значительно расширится. Беларусь направит в Парламентскую ассамблею ОБСЕ проект резолюции в сфере кибербезопасности.

Официальный Минск готов выстраивать самые хорошие отношения с этой структурой. В диалоге с Организацией нет закрытых тем. Такую позицию Президент Александр Лукашенко озвучил на встрече со спецпредставителем ПА ОБСЕ по Восточной Европе Кентом Харстедом. Единственное условие сотрудничества, о котором напомнил белорусский лидер, - учет суверенного статуса Беларуси во всех вопросах и отказ от "менторства".