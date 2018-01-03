Политика
3 Января 2018 15:04
118 наблюдателей за ходом выборов в местные Советы депутатов аккредитованы в Могилевском районе
Как сообщили в областном избиркоме, большинство - это представители общественных объединений. В том числе от Белорусского республиканского союза молодежи, "Белой Руси" и Федерации профсоюзов. Претенденты же на депутатское место активно подают документы на регистрацию в качестве кандидатов.
Валерий Берестов, председатель Могилевской областной избирательной комиссии по выборам депутатов местных Советов 28-го созыва: "Во все уровни Советов поступило уже более 3 000 пакетов документов претендентских на депутатские места. Процесс продолжается, и выдвижение кандидатов будет продолжаться по 8 января включительно".
С 9 по 18 января пройдет этап регистрации кандидатов в депутаты. Затем начнется их активная агитация.
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