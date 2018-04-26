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26.04.2018 17:05 / Памятный знак в честь энергетиков Советского Союза открыли в Хойниках
26.04.2018 17:03 / Общество В Минтрансе допускают возможность появления на белорусском рынке бюджетной авиакомпании
26.04.2018 17:01 / Общество Более 700 фур ожидают въезда на белорусско-литовской границе
26.04.2018 15:40 / Общество Прогноз погоды на 27 апреля
26.04.2018 15:30 / Культура Художница Людмила Андилевко свои новые работы посвятила Чернобыльской трагедии
26.04.2018 15:28 / Культура В Минске стартовал конкурс среди лучших пекарей
26.04.2018 15:26 / Общество В Минске сотрудники ГАИ проводят акцию вместе с экологами
26.04.2018 15:24 / ЧП Грузовик и легковушка не смогли разделить дорогу во Узденском районе
26.04.2018 15:22 / Общество Во Дворце железнодорожников прошла ярмарка вакансий
26.04.2018 15:20 / Общество В столичном парке Дружбы народов состоялся митинг-реквием
26.04.2018 15:17 / Спорт Невыразительная игра Роналду не стала фатальной для "Реала" в матче против "Баварии"
26.04.2018 15:15 / Спорт Ярослав Шило пробился в полуфинал теннисного турнира в Карши
26.04.2018 15:13 / Спорт Юрий Щербацевич занял 5 место на этапе Кубка мира по стрельбе
26.04.2018 15:09 / Экономика Бизнес-форум деловых контактов в Бресте собрал представителей 18 стран
26.04.2018 15:07 / В мире Британские депутаты хотят раскрыть имена россиян, хранящих деньги в офшорах
26.04.2018 15:05 / Общество Горячую воду, газ и теплоснабжение не занятые в экономике белорусы будут оплачивать по полному тарифу
26.04.2018 15:03 / Общество Чернобыль 32 года спустя: свидетели и участники событий собрались на улице Игнатенко
26.04.2018 15:01 / Президент Строительство нового моста через Припять в Житковичском районе должно быть завершено к 7 ноября
26.04.2018 13:12 / Общество Белорусские ученые работают над созданием нового спутника дистанционного зондирования Земли
26.04.2018 13:08 / В мире Выборы премьер-министра Армении состоятся 1 мая
26.04.2018 13:03 / Общество В Минске прошел памятный митинг, посвященный трагическим событиям на Чернобыльской АЭС
26.04.2018 13:00 / Президент Президент Беларуси посетит районы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС
26.04.2018 12:10 / ЧП Контрабандные сигареты на 3 млн долларов пытался ввезти белорус
26.04.2018 12:09 / Общество Беларусь примет участие в конференции Международной ассоциации прокуроров в ЮАР
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