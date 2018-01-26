Звание "Ученый года" присвоено профессору Эмилии Коломиец

26 Января 2018 21:12

Когда у науки именно женское лицо. Звание "Ученый года" присвоено профессору, директору Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси Эмилии Коломиец. Решение о присуждении этого звание принято впервые в научной истории нашей страны. О том, как в женских руках удержать микробиологическую отрасль и при этом оставаться кумиром у молодых, начинающих ученых, репортаж Татьяны Король.

Почти полвека в науке. И она для Эмилии Коломиец стала образом жизни, а не просто работой. Вот только такой выбор был сделан не сразу.

И сначала научным домом стал столичный физико-технический институт, только спустя три года институт микробиологии. Должность простого лаборанта быстро сменила после успешной защиты кандидатской. Триумфом пути, на котором были и создание производств, внедрение новых технологий и формирование научной школы, это помимо сотен печатных трудов стал пост директора родного института микробиологии. За 14 лет такого дамского шефства организация трижды попадала на Республиканскую доску почета, патентовала исследования и попала в топ-10 результатов за 2017 - Год науки. А сейчас институт запускает еще одну технологию.

Серьезные научные задачи решают молодые специалисты. Признаются: идеей увлеклись, в том числе и благодаря Эмилии Коломиец. Медицина - одно из направлений работы института, но в большей степени труды посвящены биопрепаратам для рыбоводства, животноводства, удобрений и охраны окружающей среды.

И самое главное, в коллективе обо всех достижениях говорят: "Командная работа!". Заслуженные ученые передают опыт, чтобы у будущего белорусской биотехнологии и микробиологии было молодое и прогрессивное лицо. А оценивать свой успех заслуженный руководитель доверяет другим.

Теперь наука - это не только бумажный труд. Более двухсот проектов лучших умов страны, представленных как итог 2017-го Года науки, тому подтверждение. Но, все же, одно имя - Эмилия Коломиец - навсегда войдет в историю Беларуси. Звание "Ученый года" впервые присвоено Национальной академией наук. Кстати, теперь такой конкурс будет проходить ежегодно. А звание лауреата будет присуждаться в канун Дня белорусской науки.