15 Января 2018 15:24

Настоящая зимняя погода сохранится в столице и Минской области и завтра. Ночью столбики термометров опустятся до минус 12, днем 8 с минусом. Однако уже с середины недели всего до 3 мороза. Вместе с потеплением придут снегопады, метель и сильный порывистый ветер. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

На Крещение вопреки народным приметам сильных морозов не прогнозируют. Ночью до минус 7, днем до 1 с плюсом. Такая погода сохранится до конца недели.