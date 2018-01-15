Главная>>Общество>>Зимняя погода сохранится в столице и Минской области и завтра
Общество
RSS
Зимняя погода сохранится в столице и Минской области и завтра
Скачать Поделиться

15 Января 2018 15:24

Зимняя погода сохранится в столице и Минской области и завтра

Настоящая зимняя погода сохранится в столице и Минской области и завтра. Ночью столбики термометров опустятся до минус 12, днем 8 с минусом. Однако уже с середины недели всего до 3 мороза. Вместе с потеплением придут снегопады, метель и сильный порывистый ветер. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

На Крещение вопреки народным приметам сильных морозов не прогнозируют. Ночью до минус 7, днем до 1 с плюсом. Такая погода сохранится до конца недели.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 16 декабря Прагноз надвор'я на 16 студзеня 15.01.2018 15:28 / Общество Прогноз погоды на 16 декабря
Минской области сегодня 80 Мінскай вобласці сёння 80 Minsk Region turns 80 15.01.2018 15:17 / Общество Минской области сегодня 80
"Наши". Григорий Чуйко "Нашы". Рыгор Чуйко 15.01.2018 08:07 / Общество "Наши". Григорий Чуйко
Пра надвор'е Пра надвор'е 13.01.2018 21:30 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =