Главная>>Общество>>Зимние праздники на берегу Босфора
Общество
RSS
Зимние праздники на берегу Босфора
Скачать Поделиться

28 Декабря 2017 12:12

Зимние праздники на берегу Босфора

Генеральное консульство Беларуси в Стамбуле впервые организовало новогодний праздник для детей белорусских граждан. В подготовке конкурсов и викторин участвовал весь коллектив. Елка, Дед Мороз, Снегурочка и, конечно, подарки! И пусть в Стамбуле сейчас ясно и плюс 13 - праздничное зимнее настроение белорусам было обеспечено! Напомним, Генеральное консульство Беларуси в Стамбуле работает с августа 2011 года.

  

Другие новости

В новый год с "Беларусь 5"! У новы год з “Беларусь 5”! 28.12.2017 17:50 / Общество В новый год с "Беларусь 5"!
Прогноз погоды на 29 декабря Прагноз надвор’я на 29 снежня 28.12.2017 15:45 / Общество Прогноз погоды на 29 декабря

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =