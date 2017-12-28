Зимние праздники на берегу Босфора

28 Декабря 2017 12:12

Генеральное консульство Беларуси в Стамбуле впервые организовало новогодний праздник для детей белорусских граждан. В подготовке конкурсов и викторин участвовал весь коллектив. Елка, Дед Мороз, Снегурочка и, конечно, подарки! И пусть в Стамбуле сейчас ясно и плюс 13 - праздничное зимнее настроение белорусам было обеспечено! Напомним, Генеральное консульство Беларуси в Стамбуле работает с августа 2011 года.