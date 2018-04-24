Журналисты услышали мнения граждан о Послании Президента

24 Апреля 2018 20:48

Прямую трансляцию из Овального зала сегодня вела Белтелерадиокомпания, благодаря чему возможность услышать основные посылы Главы государства для общества была у всех без исключения граждан страны. Наши корреспонденты поинтересовались их мнением и главным для себя.

Анна Сендер, ректор Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина: "Президент очень четко сформулировал мысль, что сейчас в мире обострились холодные войны, торговые войны. И тот факт, что наша страна для всех характеризуется мирной направленностью, многовекторной политикой, говорит о том, что мы не дружим против кого-то. Мы обеспечиваем взаимодействие с партнерами как ЕС, так и стран СНГ".

Мужчина: "Сегодня, прежде всего, нужно создавать высокоэффективные рабочие места, где тот человек, который будет работать, заработает хорошую зарплату. И обучение должно происходить именно на производстве - не только за партой. А молодой человек должен получить хорошие первые навыки в ходе практики уже на предприятиях".

Женщина: "Мы всей семьей смотрели сегодня Послание Президента. Конечно, очень хорошо, что Президент потребовал увеличивать расходы на социальную сферу. Нам как молодой семье вот с таким малышом хотелось бы, чтобы в нашем районе были поликлиника и побольше детских садиков. Конечно, если все это будет, возможно, и второй малыш появится".

Мужчина: "Звучал призыв к мирной жизни - мы видим, что в различных странах происходят конфликты. Меня очень радует то, что на сегодняшний день страна идет по пути созидания, строительства больниц, школ, детских садов. Президентом подняты такие вопросы, и меня заинтересовал, что касаемо малой родины. Я выступаю за то, чтобы студенты, окончившие то или иное учебное заведение, все-таки распределялись по тем местам, откуда они родом. Поскольку они знают все нюансы, все подводные камни того района, из которого они вышли".

Мужчина: "Появление огромного количества всяких фейков, обманов, лжи. А где правда, а где истина? Мы, взрослые, не можем в этом разобраться. И вот еще до Послания Президент не раз отмечал, что надо вести борьбу за умы людей. За человека, который вырос на этой земле. Он должен здесь, на этой земле, жизнь улучшать".