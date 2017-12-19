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Журналисты Белтелерадиокомпании стали лауреатами конкурса "Золотой зубр"
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19 Декабря 2017 15:12

Журналисты Белтелерадиокомпании стали лауреатами конкурса "Золотой зубр"

Его организатор - сообщество журналистов и блогеров России и Беларуси "Друзья - Сябры". За профессиональное освещение интеграционной тематики в Москве награждены более 20 молодых и авторитетных журналистов Союзного государства. 

От Белтелерадиокомпании отмечены политический обозреватель Андрей Кривошеев и корреспондент Агентства теленовостей Надежда Сербиненко. Поздравляем коллег!

Сообщество журналистов "Друзья - Сябры" создано в 2016 году при поддержке ведущих редакций Беларуси и России. Участниками его дискуссионных и творческих программ уже стали более 50 журналистов.

  

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