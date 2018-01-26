Журналистам рассказали об основных новациях декрета № 1

26 Января 2018 21:02

Местная власть создаст все условия, чтобы у человека была возможность для трудоустройства. На это нацелен декрет № 1, который накануне подписал Президент Беларуси. Сегодня журналистам рассказали об основных новациях этого документа. Так, впервые четко прописано - ситуация с трудоустройством станет главным критерием в оценке работы власти на местах. Как будет работать новый механизм, разбиралась Вероника Бута.

Как трудоустроиться там, где нет работы? Кого включат в списки незанятых в экономике? За что таким белорусам придется заплатить в полной мере? Пока вопросов больше, чем ответов. Правительству, местной власти, депутатам предстоит принять еще ряд документов, чтобы декрет № 1 смог заработать в полной мере.

Сегодня Национальный пресс-центр собрал тех, кто приложил руку к разработке нового документа. К ним у журналистов десятки вопросов. От того, как в целом этот механизм заработает, до конкретных жизненных ситуаций.

Разбираться в подобных безработных ситуациях будут специальные комиссии. В их состав войдут депутаты, местная власть, социальные службы. К слову, еще одна новация декрета - ситуация с трудоустройством станет главным критерием в оценке работы власти на местах.

Местная власть создаст все условия, чтобы у человека была возможность для трудоустройства. На это декрет и нацелен. К слову, как и пакет документов по либерализации бизнеса: важно сегодня создать условия для занятости населения. Журналисты правильно заметили, в целом по стране ситуация на рынке труда в минувшем году улучшилась. Однако в отдельных регионах проблема трудоустройства стоит все еще остро. К примеру, в непростой ситуации Молодечно, Борисов и Пружаны. В документе прописано - утверждать территории с напряженной ситуацией будут каждый год. Акцент на районы, отдаленные от областных центров.

Но при желании - найти работу. Свыше 13 тысяч минчан в прошлом году трудоустроились. И вакансии в столице еще есть достаточно - около 11 тысяч.

Нет работы по специальности - готовы переобучить, причем бесплатно. В Минске запущено 5 образовательных программ. И такая практика должна быть во всех регионах страны: переобучить, если надо, найти хотя бы временную работу, помочь открыть свое дело.

Но практика показывает, когда одни не находят постоянное место и готовы на любую подработку, других безработица устраивает годами. Тут, отмечают эксперты, либо теневые доходы, либо человек привык жить за счет других. К примеру, только по Минской области более 5 тысяч были уволены за прогулы. Декрет, по словам разработчиков, должен помочь решить проблему алкоголизма и бытового насилия.

Поэтому в стране сформируют списки белорусов, не занятых в экономике. Но туда попадут только те, кто сознательно отказывается работать. Такие граждане со следующего года будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости. Каких именно - определят до 1 апреля. Скорее всего, в этой базе найдется место и для тех, кто ведет асоциальный образ жизни. Категории еще не прописаны, каждую жизненную ситуацию рассмотрят индивидуально. Но точно известно - мамы в декрете в этот список не попадут.

К слову, эти списки будут обновлять ежемесячно. По сути, документ прописывает новые подходы к содействию в трудоустройстве. Местная власть и раньше решала вопросы занятости, но после того как к ней обратятся за помощью. Теперь же безработным белорусам будут предлагать свои услуги и адресно решать проблему в каждой семье, в каждом районе страны.