Журфак БГУ ежегодно выпускает до 200 человек

15 Апреля 2018 21:06

И снова возвращаемся к теме визита Александра Лукашенко на Макаенка, 9. Одна из самых долгих дискуссий в тот день была посвящена подготовке молодых репортеров.

Журналистика - профессия необычайная, эмоционально и физически чрезвычайно сложная, но невероятно интересная. Хотя большой вопрос - профессия ли это? Или стиль жизни и образ мышления, способность видеть мир по-своему и умение передать свои наблюдения другим людям. А можно ли этому научить - большой вопрос, хотя учить нужно. А здесь все внимание на журфак БГУ.

Главный поставщик медиакадров ежегодно выпускает до 200 человек. Но в профессии остаются далеко не все - тревожный тренд для четвертой власти.

Что пошло не так, как насытить организм белорусской журналистики кадровым кислородом - в материале Алексея Волкова. Старейшая газета страны, символ своего города "Гомельская правда" за вековую историю убедилась - кадры решают все, но за день такой вопрос не решить. Акул пера редакция взращивает сама - бывают и люди с улицы. И чтобы попасть в штат, необходимо пройти не один десяток испытаний в полях, откуда многие не возвращаются. Но если проявить себя перспективным журналистом, редакция сама будет сражаться за такого сотрудника.

В штате 60 авторов различного калибра, 9 из них - "золотые перья", в основном ветераны печати. И все же возрастная диаграмма редакции нашла баланс между опытом и молодым задором - здесь своя школа журналистики. При этом издание отмечает: не хватает связи с местом работы и местом учебы будущего адепта ручки и блокнота. Отсюда и старая как мир формула: "забудьте, чему вас учили в институте". Где процесс подготовки репортеров забуксовал, как это исправить?

Об этом говорили и в "Открытой студии" с Президентом. Систему подготовки журналистов необходимо изменить, чтобы люди не уходили из ремесла.

И все-таки подход руководство БГУ решило поменять. Поэтому в Институте журналистики объявили масштабную перестройку. Его разделят на две части - факультет повышения квалификации теперь станет общим для всего вуза. А вот сам журфак до конца апреля обретет нового декана. Вдобавок как корабль назовешь, так он и поплывет уже под новыми парусами.

Студенты Витебского госуниверситета работают над выпуском новостей. Договариваются об интервью, пишут тексты, монтируют репортажи, словом, обычные будни репортера. В ВГУ даже есть собственный мини-медиахолдинг: телевидение, сайт и газета, а вот факультета журналистики нет. Но интерес к созданию контента и желание сформировать собственное информационное пространство есть.

В когорту юных журналистов вписалась и Наталья Тарарышкина. Девушка работала в областной газете, а мастерство оттачивает на университетском ТВ. Также в профессиональном портфолио репортажи, проекты и ролики для сайта, ведь блогерство и журналистика сейчас сблизились как никогда.

За последние годы сама профессия журналистики в мире заметно изменилась - информационные войны между сверхдержавами и фейковые новости заставили взглянуть на подготовку кадров иначе. Репортер отныне не просто сборщик информации, а страж объективной подачи и фактов. И новое пополнение зачастую не готово к такому резкому старту - журналистский хлеб простым не назовешь.

На журфак надейся, а сам не плошай. В этом на личном опыте убедилась и Мария Рябова. На гомельском телевидении девушка прошла проверку дедлайнами, командировками и работой по ночам. Поначалу боялась прийти - оказалось, что желающим двери открыты.

И получается, что сегодня технологии позволяют работать журналисту отовсюду, привязки к месту нет. А вот аудитория - другое. Зрители, слушатели, читатели требовательны и сухим телеграфным текстом никого не пронять. На первое место выходит авторское я, которое воспитывается не только в аудиториях и на работе, но и самим журналистом. При этом объективной и оперативной подачи информации никто не отменял.