Жодино готовится встретить юбилей в новом облике

10 Апреля 2018 18:10

В июле город машиностроителей отметит 55-летие. Сегодня здесь ведутся масштабные работы по благоустройству: освежают фасады домов, во дворах создают дополнительные парковочные места. Особенный имидж появится и у городского парка. Сейчас здесь готовят площадку для возведения амфитеатра на 300 мест, появятся новые площадки для занятий спортом. На въезде в Жодино установят скульптуру Богоматери. Над ее созданием работают художники и скульпторы.

Кроме того, у горисполкома появится аллея городов-побратимов Жодино в России, Польше, Болгарии, Литве.