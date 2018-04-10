Общество
10 Апреля 2018 18:10
Жодино готовится встретить юбилей в новом облике
В июле город машиностроителей отметит 55-летие. Сегодня здесь ведутся масштабные работы по благоустройству: освежают фасады домов, во дворах создают дополнительные парковочные места. Особенный имидж появится и у городского парка. Сейчас здесь готовят площадку для возведения амфитеатра на 300 мест, появятся новые площадки для занятий спортом. На въезде в Жодино установят скульптуру Богоматери. Над ее созданием работают художники и скульпторы.
Кроме того, у горисполкома появится аллея городов-побратимов Жодино в России, Польше, Болгарии, Литве.
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