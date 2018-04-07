6 Апреля 2018 21:26

Самый проблемный и ныне самый знаменитый в Беларуси житковичский мост откроют осенью этого года. Официальное заявление сделал сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин. Ради спасения стратегически важного для населения объекта придется менять русло реки и даже взрывать старые конструкции. Понадобится ли отселение близлежащих деревень?. И когда точно заработает жизненно важная артерия района? Репортаж Анны Ковалевой.

Разговор о наболевшем. На повестке дня планерки под открытым небом – судьба печально известного на всю страну житковичского моста. Ее решают представители нескольких министерств и заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин. 4 месяца назад этот мост длиной почти в километр треснул. Движение по нему закрыли. Теперь выход один – сносить и строить заново.

Аварийная часть моста в длину почти 200 метров, весом – 3 тысячи тонн. После взрыва вся эта конструкция рухнет вниз. Чтобы она не упала в воду, здесь сделают специальную насыпь.

Решение о сносе принимали вместе с учеными. И альтернативы взрыву не нашли. Потому как ни один грузоподъемный механизм не сможет демонтировать такой объект. Операцию планируют на июнь. Сейчас идет подготовка. Ее ход контролирует правительство страны.

Взрыв будет направленный и точный, поэтому отселять соседние деревни, а это около 3 тысяч жителей, не будут. Чтобы провернуть такое, придется даже менять русло реки. Поэтому нужно просчитать все нюансы, учесть паводковые прогнозы.

После обрушения аварийных секций начнут возводить новые опоры и пролеты. При этом учтут ошибки прошлого: на этот раз конструкцию сделают металлической. Пока будет идти стройка, добраться на другой берег можно на пароме. Для него уже сделали швартовые тумбы. Работать начнет послезавтра. Одновременно будет в деле и понтон. Переправы будут страховать друг друга.

Анатолий Сивак, Министр транспорта и коммуникаций Беларуси: "Будут проходить пароходы туристические. Во время прохода судов понтон должен разводиться. И еще понтон ограничен по нагрузкам. 10-тонные авто – паром эту задачу решает. Он сможет пропускать такую технику".

После открытия моста паром пылиться в порт не отправят. После ЧП в Житковичах в стране проверили все мосты. В итоге создали целую программу по их реконструкции. Сюда же вошли и те объекты, которые требуют плановых ремонтов. В списке 22 моста. Во время ремонта некоторых также понадобится паромная переправа. Реализовать программу планируют в ближайшие 7 лет.