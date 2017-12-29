Жительница Витебска собрала коллекцию антикварных новогодних игрушек

30 Декабря 2017 12:07

Герои мультфильмов, сказочные персонажи, украшения из популярных серий "Дружба народов" и "Цирк". Это лишь небольшая часть огромной коллекции антикварных елочных игрушек, которую собрала жительница Витебска. Выставка работает в музее истории частного коллекционирования. В экспозиции 500 хрупких экспонатов 1930-1960 годов прошлого столетия.

Марина Романовская побывала на новогодней ретровыставке.

Сколько новогодних елок можно украсить игрушками из этой ретроэкспозиции, сложно даже предположить. В коллекции Натальи Ковалевой более 3 тысяч хрупких экспонатов. В каждой игрушке, кроме праздничного настроения, отражаются самые значимые события прошлого века.

Герои мультфильмов, сказочные персонажи, украшения из популярных серий "Освоение Севера", "Дружба народов", "Цирк". Елочные украшения создавали из разных материалов. Одни из самых редких - выпущенные в годы войны. Сделаны из ламп, медицинских колб и ампул.

Чтобы собрать многотысячную коллекцию, понадобилось без малого десять лет. Большинство игрушек в руки коллекционеру попадали совсем не в праздничном виде. Пришлось освоить все тонкости реставрации. И здесь, говорит коллекционер, главное подключить фантазию. Тогда реанимировать ретроэкспонат поможет даже обычный лак для ногтей.

Много времени понадобилось, чтобы подарить вторую жизнь участникам парада Дедов Морозов. Иногда, рассказывает коллекционер, лица приходилось восстанавливать буквально по миллиметрам. В Витебск новогодние волшебники приехали из разных городов. К примеру, этот Дедушка Мороз из Кишинева - один из самых редких среди своих новогодних коллег.

Красивое хобби позволяет не отставать и от модных новогодних тенденций. К примеру, в этом году на елке Натальи Ковалевой преобладают игрушки золотистого цвета. В честь символа Нового года - Желтой Собаки. Сколько елок можно украсить игрушками из ретроэкспозиции, не знает даже сама коллекционер. Но не сомневается: их точно хватит, чтобы поделиться праздничным настроением.