Жители Беларуси поделились своими мнениями о Декрете № 1

27 Января 2018 21:08

Декрет № 1 "О содействии занятости населения", на неделе подписанный Главой государства, уже несколько дней в топе самых обсуждаемых тем. Свои оценки высказывают не только политики, бизнесмены и эксперты, но и простые белорусы. Вот несколько мнений, которыми поделились жители страны с нашими корреспондентами (видео).