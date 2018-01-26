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Жители Беларуси поделились своими мнениями о Декрете № 1
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27 Января 2018 21:08

Жители Беларуси поделились своими мнениями о Декрете № 1

Декрет № 1 "О содействии занятости населения", на неделе подписанный Главой государства, уже несколько дней в топе самых обсуждаемых тем. Свои оценки высказывают не только политики, бизнесмены и эксперты, но и простые белорусы. Вот несколько мнений, которыми поделились жители страны с нашими корреспондентами (видео).

  

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