Жителей Земли ожидает солнечное затмение

Cегодня можно наблюдать редкое природное явление - солнечное затмение. Спутник Земли немного перекроет солнечный диск и произойдет новолуние. Началось действо час назад над Атлантическим океаном (недалеко от полуострова Лабрадор - на востоке Канады), а завершится в 14:30 на территории Китая. При этом максимальная фаза наступит в 12 часов 46 минут по минскому времени. Специалисты напоминают о том, что смотреть на солнце незащищенным глазом нельзя.