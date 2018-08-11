Зеленый уголок в центре Минска. Декоративный злаковый сад появился в столице

Отдохнуть в тени деревьев, выпить принесенный с собой кофе можно даже не в парке. Атмосферу свежести на маленьком городском пространстве создают большие вазоны со злаковыми культурами и цветами. Планируется установить еще несколько скамеек и сделать специальное освещение для вечерних прогулок.

Сергей Пилипович, ландшафтный дизайнер:

“Это идея создавать какие-то маленькие локальные пространства для людей, потому что площади и улицы - это, конечно, хорошо, а там, где люди могли бы просто присесть в какой-то зелени - это другое дело. Мы сделали сад на тротуаре, чтобы прохожие проходили как бы через сад”.

Такое злаковое пространство разместилось в микрорайоне Уручье. В планах сделать еще несколько зеленых террас.