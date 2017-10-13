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Завтра - Всемирный день паллиативной и хосписной помощи
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13 Октября 2017 15:25

Завтра - Всемирный день паллиативной и хосписной помощи

Ежегодно во вторую субботу октября принято обращать внимание и рассказывать общественности о том, что такое паллиатив и какие проблемы сегодня существуют при оказании социальной, духовной и медицинской помощи неизлечимо больным людям. Как раз к этому дню в Беларуси подвели итоги благотворительной акции "Связанные добром". В течение 8 месяцев каждый желающий мог связать небольшой квадрат, который стал одной из деталей большой вязаной мозаики.

Вместе с теплыми подарками подопечные хосписа получат и открытки с искренними пожеланиями.

  

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