Завтра - Всемирный день паллиативной и хосписной помощи

13 Октября 2017 15:25

Ежегодно во вторую субботу октября принято обращать внимание и рассказывать общественности о том, что такое паллиатив и какие проблемы сегодня существуют при оказании социальной, духовной и медицинской помощи неизлечимо больным людям. Как раз к этому дню в Беларуси подвели итоги благотворительной акции "Связанные добром". В течение 8 месяцев каждый желающий мог связать небольшой квадрат, который стал одной из деталей большой вязаной мозаики.

Вместе с теплыми подарками подопечные хосписа получат и открытки с искренними пожеланиями.