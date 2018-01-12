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Завтра в Беларуси ожидается до минус 10-ти ночью
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12 Января 2018 13:08

Завтра в Беларуси ожидается до минус 10-ти ночью

Морозы возвращаются. Уже завтра в Беларуси ожидается до минус 10-ти. Ночью. При прояснениях по северу страны и до минус 15-ти. А днем - около 6-ти мороза. При этом снега не ожидается.

На выходных будет слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Поэтому водителям следует быть предельно внимательными.

  

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