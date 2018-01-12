12 Января 2018 13:08

Морозы возвращаются. Уже завтра в Беларуси ожидается до минус 10-ти. Ночью. При прояснениях по северу страны и до минус 15-ти. А днем - около 6-ти мороза. При этом снега не ожидается.

На выходных будет слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Поэтому водителям следует быть предельно внимательными.