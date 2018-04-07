Общество
7 Апреля 2018 09:03
Завтра в 21:00 "Главный эфир"
Стратегия согласованных действий на среднесрочную перспективу и Минский календарь больших международных форумов по безопасности. Об этом и не только уже завтра в "Главном эфире" в 9 вечера.
С прицелом на безопасность в регионе.
Высокая дипломатия в столице СНГ.
Сила политической команды - откроем глаза на реальные проблемы.
Другие новости
07.04.2018 12:04 / Общество В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил
07.04.2018 12:02 / Общество В соборе в центре местечка Глубокое Витебской области всегда открыты церковные двери
07.04.2018 09:08 / Общество Освящают яства и готовятся ко Всенощной. Великая суббота у верующих
07.04.2018 09:07 / Общество В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии
07.04.2018 09:04 / Общество Интеллектуальное шоу "Я знаю!" продолжается
06.04.2018 21:37 / Общество Пра надвор'е
06.04.2018 21:30 / Общество Беларусь занимает 24 место в топ-50 стран с развитой трансплантологией
06.04.2018 21:29 / Общество В Беларуси обновляют правила выдачи кредитов
06.04.2018 21:26 / Общество Житковичский мост откроют осенью этого года
06.04.2018 21:22 / Общество Милиция и контролеры продолжают проверку агропромышленного комплекса страны
06.04.2018 21:10 / Общество Скончался двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Александр Курлович
06.04.2018 19:00 / Общество Андрей Лобович: Базу данных не занятых в экономике создадут к 1 декабря
06.04.2018 18:05 / Общество Православные в ожидании Пасхи
06.04.2018 18:03 / Общество Реки и водохранилища Минской области почти очистились от ледового покрытия
06.04.2018 17:04 / Общество Базу данных не занятых в экономике создадут к 1 декабря
06.04.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 7 апреля
06.04.2018 15:24 / Общество Минская область развивает альтернативные формы дошкольного воспитания детей
06.04.2018 15:20 / Общество Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра