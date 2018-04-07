Завтра в 21:00 "Главный эфир"

7 Апреля 2018 09:03

Стратегия согласованных действий на среднесрочную перспективу и Минский календарь больших международных форумов по безопасности. Об этом и не только уже завтра в "Главном эфире" в 9 вечера.

С прицелом на безопасность в регионе.

Высокая дипломатия в столице СНГ.

Сила политической команды - откроем глаза на реальные проблемы.