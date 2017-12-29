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Завтра смотрите новогодний "Главный эфир"
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30 Декабря 2017 09:02

Завтра смотрите новогодний "Главный эфир"

Завтра зрителей первой кнопки ждет сюрприз от итоговой программы. Новогодний "Главный эфир" вышел за привычные контуры. Впервые проект предстанет в совершенно новом амплуа и отправит зрителей в информационно-художественный фильм в последние часы перед Новым годом. 

  

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