Завтра с руководителями госорганов можно будет пообщаться по телефону

26 Января 2018 09:00

Решить проблемные вопросы помогают прямые линии. На вопросы ответят министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, министр информации Александр Карлюкевич. Также на связь выйдут министр культуры Юрий Бондарь и глава Минсельхозпрода Леонид Заяц.

Кроме этого, завтра прямые телефонные линии пройдут у заместителей председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющих делами. Дозвониться можно, как всегда, с девяти утра до полудня.