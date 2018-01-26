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Завтра с руководителями госорганов можно будет пообщаться по телефону
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26 Января 2018 09:00

Завтра с руководителями госорганов можно будет пообщаться по телефону

Решить проблемные вопросы помогают прямые линии. На вопросы ответят министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, министр информации Александр Карлюкевич. Также на связь выйдут министр культуры Юрий Бондарь и глава Минсельхозпрода Леонид Заяц.

Кроме этого, завтра прямые телефонные линии пройдут у заместителей председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющих делами. Дозвониться можно, как всегда, с девяти утра до полудня. 
  

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