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Завтра пройдут прямые телефонные линии
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5 Января 2018 12:15

Завтра пройдут прямые телефонные линии

Завтра в стране пройдут прямые телефонные линии. Их проведут руководители госорганов. С 9 утра и до полудня на связь с гражданами выйдут министр информации Александр Карлюкевич, министр связи и информатизации Сергей Попков, министр финансов Владимир Амарин и председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев.

По традиции в субботу на связь с гражданами выйдут и заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Напомним, прямые телефонные линии в столице и областях будут работать до полудня. 

  

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