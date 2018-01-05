Завтра пройдут прямые телефонные линии

5 Января 2018 12:15

Завтра в стране пройдут прямые телефонные линии. Их проведут руководители госорганов. С 9 утра и до полудня на связь с гражданами выйдут министр информации Александр Карлюкевич, министр связи и информатизации Сергей Попков, министр финансов Владимир Амарин и председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев.

По традиции в субботу на связь с гражданами выйдут и заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Напомним, прямые телефонные линии в столице и областях будут работать до полудня.