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Завтра прогнозируют дожди и порывистый ветер
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11 Октября 2017 15:21

Завтра прогнозируют дожди и порывистый ветер

Откладывать зонтики в сторону пока что не надо. Завтра синоптики опять прогнозируют дожди и порывистый ветер. Утром также возможен туман, так что водителям надо быть внимательными и осторожными. Температура воздуха ночью не превысит 10 градусов, а днем возможно до плюс 15-ти.

  

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