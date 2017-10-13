Завтра прогнозируют дожди и порывистый ветер

11 Октября 2017 15:21

Откладывать зонтики в сторону пока что не надо. Завтра синоптики опять прогнозируют дожди и порывистый ветер. Утром также возможен туман, так что водителям надо быть внимательными и осторожными. Температура воздуха ночью не превысит 10 градусов, а днем возможно до плюс 15-ти.