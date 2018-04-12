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Завтра продолжат работу прямые телефонные линии
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13 Апреля 2018 07:13

Завтра продолжат работу прямые телефонные линии

Завтра в столице и областях продолжат работу прямые телефонные линии. В субботу 14 апреля на связи будут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Обратиться с проблемами можно с 9 утра до полудня.

 

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