Завтра продолжат работу прямые телефонные линии

13 Апреля 2018 07:13

Завтра в столице и областях продолжат работу прямые телефонные линии. В субботу 14 апреля на связи будут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Обратиться с проблемами можно с 9 утра до полудня.