16 Октября 2017 15:33

Золотая осень! До конца недели в Минской области тепло и почти без осадков. Антициклон с юго-запада Европы принес погоду, более характерную для второй половины сентября. Температурный фон на 5-6 градусов выше нормы. Завтра днем +12 +17. А в среду в северных районах Минской области до 20 градусов тепла.

Ближе к выходным станет прохладнее. В пятницу в некоторых районах возможны осадки. Температура воздуха днем 11-14, ночью от 4 до 10 градусов тепла.