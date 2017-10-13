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Завтра белорусская делегация отправится в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов
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13 Октября 2017 15:15

Завтра белорусская делегация отправится в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Уже завтра белорусская делегация отправится в Сочи, где представит нашу страну на Всемирном фестивале молодежи и студентов. В большой команде и 23 представителя Минской области. Среди них врачи, учителя, активисты общественных и волонтерских объединений. Сегодня они получили символические значки и паспорта столичного региона. А в течение недели в Сочи будут участвовать в дискуссиях и презентациях, обменяются профессиональным опытом с коллегами из других стран. Кстати, частью дружного коллектива стали победители областного конкурса.

В этом году Всемирный молодежный форум отмечает свое 70-летие. Всего же за это время фестиваль объединил более 350 тысяч участников со всего мира.

  

Теги: Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 2017

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