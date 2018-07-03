Работает выездная студия у стелы "Минск - город-герой". Только что завершился парад ко Дню Независимости. Это было невероятное шоу военной техники, а также красочное театрализованное представление.

Это было грандиозно! Клубы дыма от проезжающей военной техники, рота почетного караула как на ладони и, конечно же, воздушная составляющая парада, которая пролетела буквально над нашими головами.

У стелы «Минск – город-герой» люди не спешат расходиться. Оно и неудивительно, ведь второй год подряд военные делают для зрителей настоящий сюрприз. Буквально в сотне метрах от трибун организована выставка военной техники, которая принимала участие в параде. Люди могут не только посмотреть на знаменитые «Полонезы», «Кайманы» и «Панцири», но и даже посидеть в машинах. О том, как проходит выставка, в своем прямом включении расскажет мой коллега Стас Липский. Я приглашаю всех, кто по какой-то причине не попал на парад, прямо сейчас отправляться к стеле «Минск - город-герой», ведь когда еще выдастся шанс побывать в роли штурмана зенитно-ракетного комплекса.

Мы наблюдали с высоты 12-этажного дома - было потрясающе. И признаюсь честно, что мне даже немножко жаль, что нам пора спускаться с небес на землю.