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Завершилась очередная комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил Беларуси
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2 Февраля 2018 08:09

Завершилась очередная комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил Беларуси

С поставленными задачами справились. Завершилась очередная комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил Беларуси. Личный состав механизированных и танковых подразделений, а также сухопутных войск, ВВС и сил спецопераций провел контрольные стрельбы из боевых машин. Солдаты возвращаются в пункты постоянной дислокации. Дежурные силы ПВО проверены полетами контрольных целей, тактико-специальные учения провели разведчики. Серия боевых задач выполнена успешно.

  

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