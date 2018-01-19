Завершена погрузка белорусского гуманитарного груза во Вьетнам

19 Января 2018 21:28

Миссия по переправке возложена на МЧС. Белорусский гуманитарный груз отправится во Вьетнам уже завтра.

Сегодня завершена его погрузка в самолет. Напомним, сразу несколько провинций Вьетнама сильно пострадали от тайфуна "Дамри". В результате стихии порядка 100 человек погибли, сотни тысяч остались без крова. Около 4 с половиной миллионов вьетнамцев нуждаются в различного рода помощи. Авиабортом в город Нячанг отправят самые разнообразные товары, в том числе предметы первой необходимости и продукты питания общей стоимостью около 330 тысяч рублей. Миссия по переправке, как и прежде, возложена на МЧС.

Александр Худолеев, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Республикой Беларусь был сформирован гуманитарный груз весом 40 тонн, в который вошли продукты питания, в том числе детского, одеяла, кровати и дизельная электростанция. Основополагающим моментом был, конечно же, запрос вьетнамской стороны. Весь перечень строго с запросом их обращения".

У МЧС Беларуси богатый опыт оказания помощи пострадавшим регионам. За последние 19 лет на счету спасателей более полусотни гуманитарных операций. В последние годы проведены спецоперации в Сирию, Эквадор, Украину. Кроме того, и сами спасатели участвовали в ликвидации различных последствий разгула стихии в России, Сербии, Турции и Грузии.