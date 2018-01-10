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Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Беларуси низкая
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10 Января 2018 15:12

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Беларуси низкая

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Беларуси низкая, и на данный момент заболевших с таким диагнозом на 60% меньше, чем в 2017 году.

Такие данные сегодня в Минске озвучили ведущие эпидемиологи. В основном ОРИ диагностируют у детей. Случаи гриппа единичны. По словам специалистов, такая благоприятная картина сложилась за счет вакцинации. Привито 40,5% населения - это более 3,5 миллионов человек. Благодаря прививке, белорусы могут не опасаться и "австралийского гриппа", эпидемию которого сейчас ждут в Великобритании. Это неофициальное название гриппа штамма H3N2.

Наталья Грибкова, руководитель Национального центра по гриппу РНПЦ эпидемиологии и микробиологии: "У нас все-таки население с эти вирусом встречалось. Иммунная система с этим вирусом знакома, поэтому особой опасности он не имеет".

Подъем заболеваемости ОРИ и гриппом в Беларуси прогнозируют в конце января - начале февраля. В группе риска - дети, пожилые люди, беременные женщины. При первых симптомах эпидемиологи рекомендуют обращаться к врачам.

  

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