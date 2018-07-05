За сутки в лесах страны заблудились три человека

Выйти из леса помогли спасатели. Двое минчан отправились по чернику и грибы и заблудились. Супруги провели в лесу рядом с деревней Заболотье 8 часов и не смогли самостоятельно найти дорогу домой. Они позвонили спасателям. Понадобилось около часа, чтобы найти заблудившихся. Сегодня стало известно: запрет на посещение лесов снят во всех районах Минской области, кроме Смолевичского, а потому количество их посетителей вырастет.

За сутки в лесах страны уже забудились три человека. И это только те, кто обратился за помощью.