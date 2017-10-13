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За медали в 27 номинациях поборются белорусы на международном чемпионате WorldSkills
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15 Октября 2017 12:05

За медали в 27 номинациях поборются белорусы на международном чемпионате WorldSkills

За медали в 27 номинациях поборются белорусы на международном чемпионате WorldSkills в Абу-Даби. Среди них программное обеспечение для бизнеса, веб-дизайн, инженерные и строительные технологии, а также конкурсы косметологии, кулинарии, парикмахерского искусства. WorldSkills - своеобразные Олимпийские игры для начинающих рабочих и специалистов. Они проводятся каждые два года уже более 60 лет. В них принимают участие молодые рабочие, студенты, учащиеся лицеев и колледжей в возрасте до 22 лет. Движение нацелено на продвижение рабочих профессий среди молодежи. Беларусь дебютировала в WorldSkills в 2015 году. Тогда мы привезли две медали.

  

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